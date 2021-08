Primoz Roglic à la poursuite de Tony Rominger

L’été sportif est incandescent, il n’en finit pas de raviver la flamme de nos passions. Six jours à peine après que le stade olympique ait été plongé dans la pénombre, vasque éteinte, la lumière d’un soleil vif va éclairer les routes du Tour d’Espagne, dès samedi au départ de Burgos. Ce troisième et dernier grand tour de la saison, souvent assimilé à un espace de découverte pour les jeunes ou de rédemption pour les coureurs ayant manqué de réussite et/ou d’à-propos jusque-là, est pourtant un défi sportif que de plus en plus de champions veulent relever, rehaussant ainsi la qualité sportive d’une épreuve retrouvant au fil du temps ses lettres de noblesse.