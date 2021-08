Le climat change, l’opinion publique aussi

Les ONG qui cherchent à mobiliser le peuple terrien depuis des décennies sont confiantes. L’opinion publique s’est réveillée, et pas seulement en Europe.

Depuis 2019 et les marches des jeunes, le thème de l’environnement est vraiment entré dans les cuisines», affirme le porte-parole de WWF. - pierre-yves thienpont.

Au printemps, la Commission européenne a livré un sondage quantifiant le support de la population à l’action climatique. Parmi les données livrées, on pouvait lire que 93 % des citoyens de l’UE considèrent le changement climatique comme un « problème grave » et 78 % comme un « problème très grave », que 90 % des personnes interrogées conviennent que les émissions de gaz à effet de serre devraient être réduites au minimum afin de rendre l’économie de l’UE climatiquement neutre d’ici à 2050. Ou encore que 87 % des sondés pensent que l’UE devrait fixer des objectifs ambitieux pour augmenter les énergies renouvelables et soutenir l’efficacité énergétique…