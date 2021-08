La politique climatique turque aux abonnés absents

En Turquie, plus de 200 départs de feu ont été recensés et les équipes d’intervention ont eu du mal à maîtriser les flammes. - Belga.

Antalya, Milas, Bodrum… depuis quinze jours, la Turquie lutte contre les incendies sur ses côtes égéenne et méditerranéenne. Plus de 200 départs de feu ont été recensés et les équipes d’intervention ont eu du mal à maîtriser les flammes. Au total, c’est près d’une centaine de milliers d’hectares qui sont partis en fumée en quelques jours.

Comme l’Algérie, la Grèce ou encore la Californie, le pays a subi de plein fouet les conséquences de la sécheresse cette année. L’évaporation de l’eau du lac de Tuzlu et le mucilage (« morve de mer », phénomène provoqué par la pollution et le réchauffement des eaux) apparu en mer de Marmara au printemps ont durement rappelé à la population turque la réalité du changement climatique.