«Pas encore à mon meilleur niveau»

Après Gand, le Beerschot, Courtrai, Saint-Trond et le Standard, Benito Raman en est à son sixième club différent en Belgique. Pour le coup, il avoue s’acclimater parfaitement à son nouvel environnement de travail. « Les premières semaines se sont bien déroulées. On a eu l’occasion de disputer quelques matches en championnat et en Conférence League, histoire de progresser au niveau des automatismes, du rythme et de l’intensité. C’est un réel plaisir de retrouver le terrain et la compétition car je sortais d’une longue période sans jouer en Bundesliga. J’ai aussi déjà été décisif (NDLR : un but contre Eupen, un assist contre Seraing et un second contre Laçi), mais je ne suis pas encore à mon meilleur niveau. Je dois encore travailler pour arriver en top condition dans quelques semaines. Je suis un joueur qui court énormément et qui se dépense beaucoup sur le terrain, je dois encore emmagasiner un peu de fond.