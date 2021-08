Une rentrée littéraire sous censure: le livre de Pascal Herlem est interdit

On n’avait plus vu cela depuis longtemps, très longtemps. La justice qui fait droit à une assignation pour atteinte à la vie privée et qui interdit la diffusion, la commercialisation et jusqu’à la promotion d’un livre. Chez Bouquins, personne ne veut dire un mot sur l’affaire, parce que l’ordonnance ajoute que l’interdiction se fait « sous astreinte d’une pénalité par manquement constaté à compter de la signification de la présente ordonnance ». Pascal Herlem lui-même opte pour le silence. Mais l’ordonnance du tribunal existe et elle est publique. Des confrères du site Actualitté sont donc allés la lire. Nous en reproduisons des extraits.