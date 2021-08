«L’Euro? Je n’y ai même pas songé»

En septembre 2019, alors que le Gantois brillait sur les pelouses de Bundesliga, il célébrait sa première sélection avec les Diables rouges. Qui, à ce jour, est toujours la seule. Face à l’Écosse (0-4), il est monté dans les arrêts de jeu en remplacement de Thomas Meunier. Une expérience qu’il garde au plus profond de lui et qu’il espère revivre un jour… « Comme les meilleurs joueurs belges, j’ai quand même pas mal d’expérience de l’étranger. Je sais que je suis loin d’être un cadre dans la sélection, mais je conserve cette ambition de revenir en équipe nationale. Pour cela, je dois me montrer à chaque match, faire partie des meilleurs joueurs d’Anderlecht et aider l’équipe. Porter la vareuse noire-jaune-rouge demeure encore et toujours un rêve », indique Raman, qui était conscient de manquer légitimement le train de l’Euro. « Au vu de la dernière saison avec Schalke 04, je n’y ai même pas trop songé.