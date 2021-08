Benito Raman: «Anderlecht peut m’aider à relancer ma carrière»

Transfert surprise de ce mercato estival anderlechtois, Benito Raman est de retour en Belgique avec une faim de glouton. Si son expérience avec Schalke 04 s'est terminée en eau de boudin, il entend se relancer et participer à la renaissance de son nouveau club. Jolis défis en perspective.

Forte tête et doté d'un caractère bien trempé, Benito Raman (26 ans) a acquis en Bundesliga la maturité qui lui manquait il y a quelques saisons encore. Les dérapages ou les frasques extra-sportives ayant jalonné les premières années de sa carrière ?

On ne l'y reprendra plus. Et ça tombe bien puisque, cet été, il est revenu en Belgique. Pour prouver à tout le monde qu'il a changé, pour faire taire ses détracteurs doutant de ses qualités et pour aider le Sporting d'Anderlecht à retrouver sa grandeur d'antan.