Du soleil et un week-end rouge attendus sur les routes européennes

Le temps restera sec ce vendredi et durant le week-end, avec des maxima proches de 25ºC, prévoit l’IRM dans son dernier bulletin.

Ce vendredi, il fera assez ensoleillé avec parfois quelques champs nuageux. Les maxima iront de 20 ou 21ºC à la mer et sur les hauteurs ardennaises, à 23 ou 24ºC dans le centre et jusqu’à 25ºC degrés en Lorraine belge. Le vent d’ouest sera modéré et à la mer parfois assez fort.

Durant la nuit, les minima se situeront en général entre 10 et 14ºC mais dans certaines vallées ardennaises, les températures pourront plonger jusqu’à 7ºC.