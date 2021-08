Luc Besson au «Soir»: «Soutenir des jeunes talents est une nécessité et une obligation»

Luc Besson accorde son soutien à « Music Hole », comédie loufoque et inclassable sortie sur nos écrans mercredi. L’occasion d’évoquer avec lui, en exclusivité, sa vision de l’industrie actuelle.

Pour Luc Besson, «le covid a changé les habitudes des gens. On voit bien qu’ils ne reviennent pas au cinéma comme avant. Ça veut dire qu’on n’était pas essentiels, parce qu’on a appauvri ce qu’on présentait.» - Photo News.

entretien

C’est sans doute l’un des films les plus barrés que vous pourrez voir sur les écrans cet été. Premier long-métrage du duo David Mützenmacher et Gaetan Liekens, Music Hole est une sorte d’ovni cinématographique. L’histoire improbable de Francis (le toujours impeccable Wim Willaert), petit comptable officiant dans un cabaret miteux de Charleroi ayant des soucis avec Martine, son épouse. Des soucis auxquels il essaie de remédier avec plus ou moins de succès. Après une violente dispute, il se réveille un matin pour découvrir une bien mauvaise surprise (macabre) dans son congélateur…