Luka Elsner: «Je suis un grand fan de ce que Felice Mazzù réalise»

Luka, que vous inspire votre retour au Parc Duden ?

Je suis empli de sentiments particuliers. Car ce sera effectivement la toute première fois que je reviendrai à l’Union. Mais dans un contexte spécial, pas neutre. Je ne serai en effet pas là en tant que simple spectateur ou observateur attentif dans les tribunes. Mais en tant que coach de l’équipe adverse. Toutefois, il me sera agréable de revoir certaines personnes qui sont toujours au club. Mais en foot, tout va très vite et, au niveau des joueurs, il n’y a plus que Kandouss et Teuma que j’ai eu sous mes ordres.

Quel regard portez-vous sur votre passage à l’Union lors de la saison 2018-2019 ?