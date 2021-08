Vivre en Sicile par près de 50 degrés – ou l’art de rester immobile

Cette valeur record a été enregistrée à la limite entre Syracuse et Floridia : 48,8°C, la température la plus chaude jamais enregistrée en Europe. Comment fait-on pour vivre par une température aussi caniculaire ? Francesco Merlo, de la Reppublica, raconte comment on y survit en pratiquant l’oisiveté et en faisant preuve de résignation.

Sur la longue plage rectiligne de La Plaja et sur la côte impitoyable des Faraglioni di Polifemo, où l’Etna expirait encore ses cendres noires en arrière-plan mardi soir, jamais l’air sicilien n’avait été aussi irrespirable, l’inertie si oppressante et le soleil si « éternel » que ces jours-ci. « On n’a jamais connu ça. Il est huit heures du matin et il fait déjà aussi clair qu’à midi, on n’y voit plus rien », confie Maria, qui, même à l’intérieur de la pâtisserie, porte des lunettes noires et interprète le changement climatique à sa manière. Elle indique les fenêtres, toutes fermées, et les hommes en débardeur de la Via Etnea, et elle halète : elle parle en haletant et halète en parlant. Elle a un peu des allures de vieille Greta visionnaire. Son malaise et ses bouffées sont comparables à un « Friday for Future » etnéen, une manifestation contre la lumière qui s’intensifie avec la température.