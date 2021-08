Coronavirus: remue-ménage autour du port du masque à l’école

Experts et politiques devraient prendre position la semaine prochaine. On irait vers un maintien du masque dans le secondaire, le supérieur et pour les profs. Mais les acteurs de l’enseignement ne sont pas convaincus.

Masque ou pas masque à l’école en septembre ? Et si masque, pour qui ? À deux semaines de la rentrée, personne n’est capable de répondre, tout simplement parce que les discussions n’ont pas encore eu lieu. Au niveau des experts sanitaires, on renvoie vers le dernier rapport du Gems (le groupe chargé de penser le déconfinement) qui date du mois de juin et a été relayé par plusieurs médias cette semaine. Un rapport qui indique qu’au stade actuel de l’épidémie, le masque devrait être porté par les élèves du secondaire et du supérieur ainsi que les instituteurs primaires en dehors de leur classe. « Nous allons refaire le point la semaine prochaine en vue du Comité de concertation », indique Erika Vlieghe qui chapeaute les travaux du Gems. « On parlera aussi de l’automne et du futur un peu plus lointain. Mais la plupart des mesures étaient effectivement déjà détaillées dans le rapport de juin qui vient seulement d’être publié à cause des vacances. Ce rapport formera la base de nos discussions. »