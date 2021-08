Tour du Danemark: Evenepoel toujours leader, Colin Joyce vainqueur de la 4e étape

L’Américain Colin Joyce (Rally Cycling) s’est imposé sur la quatrième étape du Tour du Danemark (2.Pro) entre Holbaek et Kalundborg (188,4 km) vendredi. Grâce à sa victoire jeudi lors de la 3e étape, Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) reste leader avant la dernière étape samedi.

L’étape fut marquée par l’échappée sur une grande partie de la course d’un groupe de huit coureurs, parmi lesquels : Martin Salmon (Team DSM), Colin Joyce, Nickolas Zukowsky (Rally Cycling), Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise), Mads Ostergaard Kristensen (ColoQuick), Sebastian Nielsen (Restaurant Suris), Emil Toudal (BHS – PL Beton Bornhlm) et Magnus Bak Klaris (CO Play-Giant).