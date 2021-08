Un premier pas vers la liberté pour Britney Spears

C’est sans doute les prémices du retour à une certaine forme de liberté pour Britney Spears. Jamie Spears, père de la chanteuse, vient d’accepter de renoncer à assumer la tutelle (concernant ses finances mais aussi ses affaires personnelles) qu’il exerce sur sa fille depuis 13 ans. En effet, la chanteuse de Oops !… I Did It Again est considérée par la justice américaine comme étant dans l’incapacité de se gérer elle-même depuis tout ce temps. Jamie Spears précise aussi avoir l’intention de « travailler avec la cour et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition en douceur vers un nouveau tuteur », disent ses avocats dans de nouveaux documents juridiques d’abord cités jeudi par TMZ, site spécialisé dans les informations people.