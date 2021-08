Céréales, pommes de terre, fruits... Les récoltes souffrent des mauvaises conditions météo

Les pluies incessantes, et parfois diluviennes, de cet été, conjuguées à un printemps humide et peu ensoleillé, ont nuit à la qualité des récoltes, que ce soit des poires, le fruit le plus cultivé en Belgique, de plusieurs céréales et mêmes des pommes de terre, autre culture emblématique du Plat Pays.