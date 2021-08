Céréales, pommes de terre, fruits… Les récoltes souffrent des mauvaises conditions météo

Les pluies incessantes, et parfois diluviennes, de cet été, conjuguées à un printemps humide et peu ensoleillé, ont nui à la qualité des récoltes, que ce soit des poires, le fruit le plus cultivé en Belgique, de plusieurs céréales et même des pommes de terre, autre culture emblématique du Plat Pays.

Pour les poires, dont 90 % de la production belge se trouve en Flandre, et 10 % en Wallonie, la récolte s’annonce nettement plus faible, de l’ordre de 25 %. « Cela s’explique par le gel en début de saison en certains endroits mais aussi par de très mauvaises conditions météo, qui ont empêché une bonne pollinisation des fleurs », indique Olivier Warnier, du Centre fruitier wallon. Une période trop sombre et froide fin mai a également provoqué une importante chute de poirettes, selon l’expert.