L’avis d’un cardiologue: «Le padel demande des efforts intenses»

Ce terrible drame nous rappelle à tous que la mort subite ne fait pas de tri dans les âges. Franck Berrier n’avait que 37 ans, n’était plus un sportif de haut niveau depuis seulement trois ans, et pourtant… C’est en plein milieu d’une partie de padel que l’ancien Ostendais s’est effondré, avant de définitivement s’en aller quelques heures plus tard. « Le tennis et le padel ne sont pas des sports très recommandés quand vous avez des problèmes cardiaques », explique le cardiologue Jean-Marc Andreatta. « Je n’ai évidemment pas connaissance du dossier médical et ne peux donc pas me prononcer de manière plus précise. Mais c’est clair que ces sports vous poussent rapidement jusqu’à votre seuil anaérobie, avec des efforts très intenses. »