Radja Nainggolan, un Rat à l’Antwerp

Quelques jours seulement après avoir trouvé un accord avec l’Inter pour mettre fin à son contrat, Radja Nainggolan a surpris tout le monde en choisissant de rejoindre l’Antwerp. Si le voir revenir en Belgique, seize ans après son départ pour l’Italie, était déjà un peu inattendu, sa décision de s’engager pour deux ans avec le matricule 1 l’est davantage. Et pour cause : jusqu’à ses seize ans, le Ninja avait suivi sa formation au Germinal Beerschot et était d’ailleurs depuis novembre 200... une ambassadeur du club rival de l’Antwerp ! « Ce n’est pas un choix contre les supporters du Beerschot, mais pour moi-même », a expliqué le joueur de 33 ans à son arrivé à l’aéroport d’Anvers-Deurne ce vendredi. « J’ai grandi au Beerschot et je serai toujours reconnaissant envers ce club, mais dans une carrière, il faut parfois faire des choix. » Pas sûr que ces propos suffisent à convaincre des supporters qui risquent de lui réserver un accueil assez froid (ou chaud, c’est selon) le 4 décembre prochain, au Kiel.