«Les Qataris veulent la vitrine et la lumière de la vitrine»

La Coupe du monde, maintenant Messi, que manqueraient-ils encore aux Qatariens s’ils remportaient effectivement la Ligue des champions ? En d’autres termes, l’entité PSG ne risquerait-elle pas d’être victime de son succès ? Un ancien président du club nuance cette perspective.

« Les Qataris, ce qu’ils veulent, c’est la vitrine et la lumière de la vitrine. La CM 2022 n’est pas l’objectif ultime comme on le pensait à leur arrivée. Sarkozy et Platini leur ont ouvert la porte et l’émir choisira quand il la fermera. Mais ce n’est pas pour tout de suite. Tant que l’appât de la Ligue des champions, et même de quelques victoires à répétition, sera présent, l’émir continuera à prendre le soin de ne pas casser son jouet. »