«La pression sur les dirigeants, pas sur les joueurs»

Ogre, un peu moins goulu que son recrutement le laisserait supposer (Montpellier, Monaco et Lille, la saison passée, l’ont coiffé en même temps que les lauriers nationaux), le PSG ne suscite pour autant pas l’aversion, la jalousie des autres dirigeants. Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique lyonnais, « ex-despote » de la L1, 7 titres à la suite entre 2002 et 2008), plus prompt à fouetter qu’à caresser, assimile l’arrivée de Messi à une bonne nouvelle. « Tout le monde se pressera dans les stades pour voir Messi. C’est une excellente chose dans son ensemble pour la Ligue 1 en termes d’image par rapport aux autres grands championnats, même si ce l’est moins pour la concurrence au niveau sportif. Après les turbulences du dossier des droits télé, personne ne peut se permettre de faire la fine bouche par rapport à la venue d’un tel joueur. »