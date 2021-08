Le PSG repousse toutes les limites

« Mon ambition, c’est de former le nouveau Messi. » Mais on ne se refait pas : fils d’un chasseur de perles, plutôt que de cultiver les huîtres, Nasser Al-Khelaïfi, le président (entre autres) du PSG, a fini par plonger sur l’original pour assouvir l’obsession de son club, plus encore celle de son propriétaire depuis, le Qatar : remporter la Ligue des champions. Club sans histoire, le PSG en a connu beaucoup avant de devenir une puissance du football international, sur le terrain, mais aussi en dehors, grâce à l’habileté politique de son majeur dirigeant. Et au puits d’argent sans fond de son pays.

L’irruption du Qatar dans le monde du football n’est pas un caprice de riche, mais bien une stratégie de blanchiment moral pour un émirat dénoncé à cause de sa frivolité avec les droits de l’homme, et de reconnaissance internationale aussi pour un pays enfermé parmi des voisins hostiles.

Le rachat du PSG via Qatar Sports Investments (QSI) en juin 2011, une filiale du bras financier de l’émirat, Qatar Investment Authority, n’a pas été un choix parmi d’autres non plus, mais bien le fruit de connexions et de volontés. Qatar-PSG, c’était écrit. C’est écrit même, en trois lettres sur le maillot du club : « All » (Accor Live Limitless), soit le programme de fidélité d’Accor, une « enseigne » qui loge aussi bien Monsieur Tout-le-monde (Ibis) que Lionel Messi et consorts tout frais d’un contrat de base de 40 millions €/an (Royal Monceau – Raffles).