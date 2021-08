Standard: Denis Dragus veut renaître de ses cendres

Aussi anecdotique soit-il, le but inscrit dimanche dernier face à l’Antwerp par Denis Dragus pourrait valoir son pesant de cacahuètes. Car ce moment-là, l’attaquant roumain l’attendait depuis le 18 mai 2019, lorsqu’il avait permis à Viitorul Constanta de s’imposer dans les arrêts de jeu sur la pelouse de Craoiva. Depuis, Dragus s’est un peu perdu, livré à lui-même à Liège où il n’est jamais parvenu à faire étalage de ses qualités, puis à Crotone, lors d’un prêt qui sportivement parlant n’a pas été couronné de plus de succès. À son compteur, 176 maigres minutes de jeu disputées en championnat en deux saisons et un constat d’échec implacable.