Jean-Luc Crucke, un mois après les inondations: «J’appelle à la solidarité nationale»

Ministre du Budget et des Finances en Wallonie, Jean-Luc Crucke (MR), interpelle le fédéral. Les inondations pèseront « plus de 2 milliards d’euros ».

«Au fond, et c’est un peu honteux de dire ça, je vis les choses passionnément, j’entends par là les choses que j’ai à faire maintenant comme citoyen et comme responsable politique en Wallonie…» - D.R.

Jean-Luc Crucke (MR) pose les conditions de la reconstruction et de la relance au sud du pays après la crise covid et les inondations… Selon le ministre du Budget et des Finances wallon, la Wallonie « doit » assumer financièrement. « Dans la vie comme dans tout, il faut savoir prioriser ses objectifs. Aujourd’hui, nous devons nous concentrer sur la reconstruction des zones sinistrées, et organiser la relance dans le sens de la triple transition, sociale, écologique, économique ».

Jean-Luc Crucke dit avoir « apprécié l’empathie dont a pu faire preuve Alexander De Croo. Je soutiens que la solidarité nationale doit jouer. Je suis de ceux qui pensent, qui espèrent, que cette solidarité nationale existe encore. C’est bien le moment de le vérifier. Nous devrons nous mettre à table avec le fédéral.