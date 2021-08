Bundesliga: le Bayern Munich accroché par Mönchengladbach en ouverture (1-1, vidéos)

Le Bayern Munich a été accroché sur le terrain du Borussia Mönchengladbach (1-1) vendredi pour le match d’ouverture de la saison 2021-2022 de Bundesliga, le championnat d’Allemagne de football.

Alassane Pléa avait donné l’avance à Mönchengladbach après 10 minutes de jeu avant que Robert Lewandowski n’égalise pour les Bavarois jute avant le repos (42e).

Malgré une grosse domination, les joueurs du Bayern ne parvenaient pas à inscrire le but de la victoire en seconde période. La 1re journée de Bundesliga se poursuit samedi et dimanche avec notamment un match entre Dortmund, avec Thorgan Hazard, Axel Witsel et Thomas Meunier, et Francfort.