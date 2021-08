Affluence vers la Côte: la SNCB s’attend à plus de monde que d’habitude et conseille de réserver son billet

Avec la belle météo annoncée pour ce week-end, la SNCB s’attend à plus de monde que d’habitude dans les trains vers la Côte et conseille de réserver son billet.

Beau temps oblige, plus de 100 000 personnes à la côte ce week-end. « Rien n’est prévu de plus pour ce week-end car une maximale est déjà installée depuis le début des vacances, note Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB, auprès de La DH. On remarque déjà qu’avec le beau temps, il y a énormément de consultations sur notre site internet et l’option de planification de voyages. On peut donc dire qu’il y aura plus de monde que d’habitude. Nous conseillons donc de réserver un train express. »

La SNCB ne s’attend donc pas à des problèmes majeurs. Chaque week-end, 19 trains spéciaux seront disponibles. « On ne s’attend pas à une suroccupation, et des équipes de sécurité supplémentaires sont prévues dans les gares pour aider les voyageurs, mais aussi limiter l’accès aux quais », indique la SNCB au quotidien. Mais d’ajouter : « Il est toutefois possible que le temps d’attente soit un peu plus long dans les gares. »