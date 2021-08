Ypres Rally Belgium: Thierry Neuville contrôle, Craig Breen assure

Craig Breen de plus en plus menaçant. - Hyundai Motorsport

Même si les intéressés ne l’avouent pas clairement, la bagarre pour la victoire a perdu de son intérêt dans cette manche du championnat du monde des rallyes qui se déroule chez nous. Depuis la fin de la matinée, on remarque que Craig Breen n’attaque plus vraiment son équipier Thierry Neuville. Et pour cause… Andre Adamo, le patron de l’équipe Hyundai, a demandé aux deux pilotes de ne plus prendre de risques. En clair : la course est figée. Sauf incident, Thierry Neuville terminera cette 2e étape en tête avec une poignée de secondes d’avance sur Craig Breen. De quoi envisager sereinement les 40 km chronométrés ce dimanche du côté de Francorchamps.

Désormais, l’intérêt de la course se porte sur les pilotes Toyota. Alors qu’il reste deux secteurs à disputer cet après-midi, Sébastien Ogier occupe toujours le 5e rang. Mais le septuple champion du monde lorgne toujours sur la 3e place d’Elfyn Evans, l’un de ses équipiers. Le Gallois résiste mais on sait à quel point le Français ne renonce jamais.