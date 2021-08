MotoGP: Jorge Martin en pole du GP d’Autriche devant Quartararo

L’Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), poleman et vainqueur sur le même circuit la semaine dernière, prendra de nouveau en position de pointe le départ du Grand Prix d’Autriche, 11e manche de la saison de MotoGP, dimanche sur le Red Bull Ring de Spielberg.

En qualifications samedi, devant des tribunes presque pleines, Martin a été plus rapide que le leader français du championnat du monde, Fabio Quartararo (Yamaha), auteur du 2e chrono. L’Italien Francesco Bagnaia (Ducati) est 3e, l’autre Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) 4e, l’Espagnol Marc Marquez (Honda) 5e et l’Australien Jack Miller (Ducati) 6e.

« Je travaille toujours très bien sous pression et c’était une de ces journées… », a reconnu l’Espagnol, tombé en essais libres 3 et 4 et passé par le repêchage des qualifications avant de profiter de l’aspiration de son équipier Zarco pour décrocher la pole avec un nouveau record du circuit (1 : 22.643).