D1A: malgré une prestation encourageante, Seraing battu à domicile par Ostende (2-3)

Le duel Seraing-Ostende a été précédé d’une minute de silence à la mémoire de l’ex-joueur des Kustboys Franck Berrier, décédé cette semaine. Cette trêve s’est prolongée dans les premières minutes de jeu. La première alerte est venue des visiteurs avec une frappe à distance de Thierry Ambrose détournée par Guillaume Dietsch et sur le rebond Makhtar Gueye a placé son coup de tête à côté (11e). Après cette entrée en matière, Seraing a avancé avec plus d’insistance. Sur une bonne passe de Youssef Maziz dans le dos de la défense pour Marius Mouandilmadji a tiré à côté (23e) Gérald Kilota (26e) et Ablie Jallow (45e+1) ne sont pas parvenus à cadrer leurs frappes mais Maziz a donné l’avance aux Métallos sur coup franc (45e+4).