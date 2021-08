Kylian Mbappé sifflé par le public du Parc des Princes avant PSG-Strasbourg (vidéo)

Le Parc des Princes s’apprête à vibrer ce samedi, pour la présentation de Lionel Messi devant les supporters, avant la rencontre entre le PSG et Strasbourg.

Mais les supporters parisiens n’en ont pas oublié pour autant Kylian Mbappé. À l’annonce de son nom dans le onze de base de Mauricio Pochettino, le Français a été sifflé par le public présent dans le stade. La raison ? À moins d’un an de la fin de son contrat, Mbappé n’a toujours pas prolongé au PSG et son avenir dans la capitale française paraît plus incertain que jamais.