Lambert marque puis se blesse: nos bulletins des joueurs d’Eupen contre Saint-Trond

5,5 Nurudeen. Assez bien sollicité en 1e période, le portier casqué eupenois est resté attentif et s’appliquait à la relance du ballon. Il est très bon à la relance à la main.

6 Heris. Fidèle à son habitude. Autoritaire, rugueux et s’améliore à la relance. Mais le Bruxellois se retrouvait à point nommé pour faire 2-1 !

6 Agbadou. L’Ivoirien semble jouer décontracté, mais il est efficace et précieux derrière. Robuste dans le marquage et très intéressant dans le jeu de tête et dans les duels.

5,5 Amat. Le capitaine espagnol est resté sobre et a beaucoup joué sur son placement. Reste perfectible quand il doit courir vers son but.

7 Lambert. Titularisé, le Namurois remplaçait parfaitement Cools. Il fut d’ailleurs l’auteur du but d’ouverture mais se blessait tout seul à l’entame du second acte. Dommage car il était très bien !