En battant Saint-Trond 2-1 dans le cadre de la 4e journée du championnat de Belgique, Eupen s’est hissé à la troisième place du classement de la Jupiler Pro League. Grâce à Boris Lambert (21e) et Jonathan Heris (74e), les Pandas comptent 8 points, un de moins que l’Union Saint-Gilloise, victorieuse 2-0 de Courtrai, et Ostende, qui a aligné un troisième succès d’affilée à Seraing (2-3). Unionistes et Ostendais se partagent ainsi la tête du championnat.