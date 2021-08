Ypres Rally Belgium: Thierry Neuville prophète en son pays?

Thierry Neuville n’a plus gagné un rallye mondial depuis le Monte-Carlo en janvier 2020. La pandémie, quelques coups du sort, une mécanique parfois capricieuse et des adversaires plutôt coriaces l’ont souvent empêché de décrocher sa 14e victoire en mondial. Ce week-end, il semble que les planètes soient enfin alignées.

On ne sait pas si le Ypres Rally Belgium aura encore l’occasion d’accueillir l’élite mondiale de la compétition routière. À entendre les commentaires dubitatifs de certains acteurs, on serait tenté de penser que l’édition 2021 sera unique dans l’histoire du WRC.

Raison de plus pour goûter jusqu’au bout cet événement d’exception et apprécier le pilotage ‘surnaturel’ de ces pilotes qui découvrent, pour la plupart, les routes étriquées de notre petit royaume.

On a même l’impression que cette 8e manche du calendrier qui en comporte 12 servira de cadre à un scénario idéal jusqu’à son terme. La trame séduisante d’un rallyman prophète en son pays flanqué d’un copilote qui pourrait bien célébrer son premier triomphe ce dimanche après-midi. Une formidable histoire belge tissée dans la passion, les longues séances de travail et une formidable relation de confiance entre un germanophone et un néerlandophone qui lui annonce les notes en français. Pas mal, non ?