Joris Kayembe: «On est sur le bon chemin»

Les Zèbres avaient commencé la saison en fanfare avec une nette victoire à Ostende. Depuis, les semaines se suivent et se ressemblent un peu trop. Vendredi, ils ont concédé leur troisième partage d’affilée (1-1). Ils restent invaincus, mais commencent à faire un peu du surplace. Contre une équipe de l’Antwerp ambitieuse, ils ont certes montré de belles choses, mais le sentiment n’en était pas moins mitigé à l’issue de cette rencontre.

« C’est difficile. On pousse, on a les occasions, mais on ne parvient pas à gagner », jugeait Joris Kayembe. « Pour l’instant, la réussite ne tourne guère en notre faveur. On fait des bons matches, mais on doit être plus décisif devant. En première période, on a les occasions, mais on ne tue pas. L’Antwerp a une occasion et c’est but. ».