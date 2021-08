Le Sporting d’Anderlecht enfin lancé avant d’affronter le Cercle?

Après un début de championnat compliqué où il n’avait pris qu’un point sur six, le Sporting s’est repris en battant le promu Seraing et en se qualifiant en Conference League.

Vincent Kompany a de quoi sourire. Son équipe a enfin enchaîné les résultats positifs ces derniers jours. Le début de saison poussif en championnat semble loin et certains changements opérés par le coach bruxellois se sont avérés payants. Lior Refaelov, notamment, a prouvé que son entraîneur n’avait pas eu tort en lui faisant confiance. Après sa bonne entrée en jeu face à Eupen, il a délivré deux assists et marqué un but lors de la victoire facile du RSCA face à Laçi en tour préliminaire de Conference League (0-3).

Contre Seraing, les remplaçants mauves que sont Isaac Thelin et Francis Amuzu ont aussi envoyé un message à Kompany en trouvant le chemin des filets alors que Joshua Zirkzee, la nouvelle recrue prêtée par le Bayern Munich, était titulaire et a lui aussi montré des choses intéressantes même s’il n’a toujours pas marqué. Le coach anderlechtois dispose enfin de plusieurs solutions qui ne seront pas de trop si les Mauves poursuivent leur parcours en Conference League.