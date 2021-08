Le Standard a «des choses à se faire pardonner» contre le Beerschot

« Quand tu prends cinq buts à la maison, dans une enceinte comme Sclessin, cela fait mal, très mal même. Nous avons des choses à nous faire pardonner, tant dans le secteur défensif qu’au niveau offensif. Il faut se relever au plus vite ». Le discours de Nicolas Raskin fait mouche. Car le Liégeois sait ce que les supporters attendent du déplacement de cet après-midi au Beerschot. Une réaction, une vraie, pour panser les plaies laissées ouvertes par Michael Frey et ses équipiers anversois. « Ce sera une nouvelle fois difficile, car notre adversaire aura aussi à coeur de se relever. Mais nous avions gagné 0-3 l’an passé, avec l’une de nos prestations les plus abouties. » Le médian évoque le collectif rouge et blanc, mais il pourrait étendre sa remarque au niveau individuel.