Météo: du soleil avant une légère dégradation à partir de lundi

Lundi, de l’air plus frais, humide et légèrement instable circulera sur nos régions. Le ciel sera partiellement à très nuageux avec, par moments, de la pluie ou des averses.

Des champs de nuages moyens et élevés transiteront temporairement par le pays dimanche matin. Dans le sud, le ciel restera peu nuageux, d’après les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

L’après-midi, des périodes ensoleillées alterneront avec des nuages cumuliformes et des voiles d’altitude. Le temps restera sec à l’une ou l’autre goutte près sous des nuages un peu trop épais. Les maxima seront proches de 22 ºC au littoral, 25 ºC dans le centre et 27 ºC en Lorraine belge. Le vent faible de secteur sud-ouest deviendra modéré, et à la mer même assez fort, d’ouest à sud-ouest.

La soirée verra de larges éclaircies et le temps sera sec. En cours de nuit, la nébulosité augmentera depuis le nord-ouest, tout comme le risque d’un peu de pluie ou de quelques averses. Les minima se situeront entre 10 ºC en Hautes-Fagnes et 16 ºC en plaine, sous un vent modéré et à la mer parfois assez fort d’ouest à sud-ouest.