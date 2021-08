Ypres Rally Belgium: Thierry Neuville, une 14e victoire à domicile

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe viennent de franchir la ligne d’arrivée de la 20e et dernière spéciale du Ypres Rally Belgium en vainqueurs. Sur la piste de rallycross au pied du Raidillon, le pilote Saint-Vith a inscrit sa 14e victoire en WRC. Une sensation qu’il n’avait plus goûtée depuis le Monte-Carlo en 2019. Pour Martijn Wydaeghe, son copilote depuis le Monte-Carlo en janvier dernier, c’est un premier triomphe en mondial. Lui qui n’habite pas loin des spéciales du rallye d’Ypres, ce succès est particulièrement émouvant.

Tout au long de l’épreuve, nos compatriotes ont parfaitement géré leur course sans trop se soucier des performances de leurs rivaux. Pas la plus petite faute de pilotage, pas de crevaison: le tandem Neuville-Wydaeghe a fait honneur aux milliers de supporters qui n’ont cessé de les encourager tout au long des trois jours de course.