Serie A: Romelu Lukaku écrit une lettre d’adieu aux supporters de l’Inter

Romelu Lukaku, de retour à Chelsea la semaine dernière, a publié une lettre ouverte aux supporters de l’Inter et au club interriste où il a passé deux saisons, dimanche sur les réseaux sociaux.

«Merci de m’avoir aimé comme l’un des vôtres. Merci de m’avoir fait sentir moi et ma famille comme à la maison à Milan. Merci pour votre soutient inconditionnel et votre amour tous les jours. Merci de m’avoir encouragé encore plus après la première saison», a écrit Lukaku, 28 ans, qui a quitté l’Inter après 95 matchs, 64 buts, un titre de champion d’Italie et un titre de meilleur joueur de la saison attribué par la Serie A