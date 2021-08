Algérie: 19 incendies encore actifs dans le nord algérien

Pays le plus étendu d’Afrique, l’Algérie ne compte que 4,1 millions de hectares de forêts, avec un maigre taux de reboisement de 1,76 %. Chaque année, le nord du pays est touché par des feux de forêt.

Les pompiers tentaient dimanche d’éteindre encore 19 feux actifs dans 10 préfectures du nord de l’Algérie, touchées par des incendies de forêt qui ont fait depuis lundi dernier 90 morts, dont 33 militaires, selon les autorités.

« Les équipes de la protection civile continuent de lutter contre 19 incendies dans 10 wilayas, dont 6 à Bejaïa et 3 à El Tarf », a indiqué la protection civile dans un communiqué.

Elle précise d’autre part qu’il ne restait plus que deux incendies à maîtriser à Tizi Ouzou, qui a enregistré les plus grands incendies et pertes humaines. Au cours des dernières 24 heures, les unités de protection civile ont réussi à éteindre 33 incendies dans 12 préfectures, dont 17 incendies dans la seule Tizi Ouzou.