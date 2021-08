Le défenseur du Standard Moussa Sissako reconnaît son erreur sur le penalty concédé: «J’essaye d’enlever ma main, mais trop tard…» (vidéo)

Défensivement, l’équipe alignée par Mbaye Leye ce dimanche n’affichait pas du tout le même visage que face au Great Old. Beaucoup plus solides, les Liégeois ont bien réussi à museler un Holzhauser assez entreprenant face à ses supporters. Notamment grâce au jeune Moussa Sissako, qui a remporté de nombreux duels importants. Mais qui a tout de même offert une belle frayeur aux supporters liégeois. En effet, à vingt minutes du terme, le défenseur français a provoqué un penalty pour une faute de main dans le rectangle liégeois… Sauf que son portier, Arnaud Bodart, lui a sauvé la mise !

« C’était un petit moment d’angoisse pour moi, car on maîtrisait le match », a réagi le Liégeois au micro d’Eleven Sports. « Je ne vois pas la balle, elle arrive très vite. J’ai alors essayé d’enlever ma main, mais c’était trop tard. Il y a bien penalty, c’est indiscutable. Heureusement pour moi, il y a toujours mon ange gardien, Arnaud, derrière pour me sauver la mise, et je l’en remercie. »