Afrique du Sud: les initiatives locales accélèrent la campagne de vaccination

Dans une chambre spacieuse et éclairée d’une maison cossue du quartier de Bryanston, à Johannesburg, deux jeunes ambulanciers rassurent une dame âgée avant de lui administrer le vaccin Johnson & Johnson. « Votre tension est élevée… » – « Oui, ça me stresse beaucoup ! » Muhammad Waracha, stéthoscope autour de son cou, mène le questionnaire. « Ne vous inquiétez pas, on restera avec vous pour observer s’il n’y a pas de réactions », répond Muhammad d’une voix rassurante. Il lui prend délicatement le bras et elle détourne la tête le temps qu’il fasse la piqûre. « Oh, c’était rapide ! » s’exclame la vieille dame clouée au lit.

La mission accomplie, retour à la mosquée d’Houghton. C’est l’Association musulmane d’Afrique du Sud qui leur fournit des listes de personnes incapables de se déplacer pour se faire vacciner afin qu’ils puissent leur offrir ce service à domicile. Sur le parking de la mosquée, elle a aussi monté un drive-in vaccinal.