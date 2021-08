Des buts de Michael Ngadeu-Ngadjui (28e) et de Nurio (90e+2) ont offert à La Gantoise sa première victoire de la saison dimanche au détriment du FC Malines (2-0). Après quatre journées, les Buffalos sont 13e (4 points) et les Malinois 15e (3 points). Plus tôt dans la journée, le Standard s’est hissé en 5e position (7 points) en allant s’imposer 0-1 au Beerschot (1point, 18e). À 18h30, le Cercle Bruges accueille Anderlecht et à 21 heures, le Club Bruges se rend à Zulte Waregem.