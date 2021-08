Pass sanitaire: les Français profitent de nos terrasses

Le soleil inonde la grand-place de Mons, le temps parfait pour s’asseoir en terrasse et profiter d’une bière fraîche. Depuis près d’une semaine, la population des terrasses a un peu changé dans les cafés montois. Au milieu des habitués, l’accent français se fait un peu plus entendre que d’habitude. Alors que ce samedi les Français défilaient pour la cinquième semaine consécutive dans les rues de nombreuses villes de France en opposition au pass sanitaire, certains de nos voisins viennent trouver refuge chez nous pour éviter d’avoir à présenter le fameux sésame. Au Royal, la serveuse nous confie avoir servi plus de clients français ces derniers temps, même avant le pass sanitaire. « En fait, c’est depuis la réouverture, on a ouvert un peu avant eux et ils ont commencé à venir ici. »