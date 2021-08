Haïti: l’enchaînement des malheurs n’est pas une malédiction

Décodage

Bercé au rythme des catastrophes naturelles et des corruptions politiques, l’île d’Haïti est plongée depuis des années dans une crise politique aiguë. Les adjectifs alarmistes ne manquent pas pour décrire la situation économique, politique et sociale du pays. Un pays qui manque de tout, même du nécessaire vital, et qui dépend encore largement de la diaspora malgré son indépendance promulguée en 1804. Mais cette indépendance, Haïti en a payé les frais pendant de nombreuses années, non sans en garder des traces à ce jour.