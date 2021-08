Le nouveau départ d’Eden Hazard avec le Real

À 1.500 kilomètres l’un de l’autre et à quelques heures d’intervalle, Eden et Thorgan Hazard ont réussi leur reprise en club. Si le premier a rassuré tout un chacun au Real Madrid avec une passe décisive lumineuse à la clé, le second a déjà débloqué son compteur-buts cette saison sous la tunique du BVB.