Tour d’Espagne: Jasper Philipsen sèche ses larmes

Le contraste est aussi aveuglant que le soleil écrasant les rues de Burgos ce dimanche. Il y a quatre semaines, inconsolable sur un trottoir bordant les Champs-Élysées, Jasper Philipsen n’avait pu retenir ses larmes, effondré après un énième accessit, usé par trois semaines d’un vain combat pour trouver l’ouverture, en colère contre lui-même devant ce qu’il appelait ses « erreurs à répétition ». Un mois plus tard, le Campinois irradie de bonheur, après avoir gommé une bonne partie des frustrations accumulées sur les routes hexagonales au bout d’un emballage parfaitement ficelé dans l’ancienne capitale de l’Espagne. En force, avec jusqu’au-boutisme et à-propos. Le sprinter de l’équipe Alpecin-Fenix a ainsi pris le meilleur sur le Néerlandais Fabio Jakobsen (qui confirme son retour à l’avant-plan un an après l’accident qui a failli lui coûter la vie, au Tour de Pologne) et l’Australien Michael Matthews.