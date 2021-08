Coronavirus: l’égoïsme vaccinal des pays riches, un danger pour l’humanité

Des miettes, voilà ce que la Belgique et les autres membres du club des pays « riches » ont laissé jusqu’ici aux contrées moins favorisées depuis le début de la campagne de vaccination. Sur les 650 millions de doses promises via le mécanisme international Covax, à peine un quart seraient arrivées à destination. La Belgique s’est engagée à hauteur de 4 millions de doses d’ici la fin de l’année, on en est à quelques centaines de milliers. C’est toujours mieux que rien mais on reste loin de l’objectif de tentative d’équilibre dans la répartition des doses entre riches et pauvres, principe à l’origine de la création de Covax.