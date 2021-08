Federer à nouveau écarté des courts plusieurs mois

Roger Federer doit subir une nouvelle opération au genou et sera absent pendant « plusieurs mois », a annoncé le joueur suisse dimanche soir sur Instagram. Federer, 40 ans, n’est plus monté sur le court depuis son élimination en quarts de finale à Wimbledon début juillet.

« Pour me sentir mieux, j’ai besoin d’être opéré », ce qui implique une absence pour « de nombreux mois », a déclaré le Suisse (40 ans), qui n’a plus joué depuis Wimbledon, a notamment manqué les Jeux Olympiques de Tokyo et est donc forfait pour l’US Open.

Le N.9 mondial, lauréat de 20 titres en Grand Chelem, ne veut cependant pas encore penser à une fin de carrière. « Je veux me donner une lueur d’espoir de revenir sur le circuit d’une manière ou d’une autre », a-t-il expliqué. « Je suis réaliste, comprenez-moi bien. Je sais à quel point c’est difficile à mon âge de se refaire opérer. Je vais essayer. »