Afghanistan: pas de retour forcé prévu, mais pas de moratoire général

Questionné sur un éventuel moratoire en Belgique à la lumière des événements des derniers jours, le cabinet du secrétaire d’Etat à l’Asile et à la migration rappelle qu’« aucun vol n’est prévu pour la période à venir ».

Face à l’avancée des talibans, plusieurs pays européens ont annoncé ces derniers jours un gel des retours forcés vers l’Afghanistan. Une polémique avait éclaté après l’envoi à la Commission européenne d’une lettre signée par des ministres autrichien, danois, grec, allemand, néerlandais et belge. Cette dernière rappelait les engagements du gouvernement afghan à accepter les retours forcés. Questionné sur un éventuel moratoire en Belgique à la lumière des événements des derniers jours, le cabinet du secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration rappelle qu’« aucun vol n’est prévu pour la période à venir. En Belgique, un retour est toujours évalué individuellement. Il a également été communiqué très clairement que l’examen de l’article 3 de la CEDH est toujours la base d’un retour. La situation est si précaire que chaque évaluation individuelle montre clairement que le retour forcé est impossible et il est peu probable que cela change à court terme ».