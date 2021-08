Les talibans: d’ennemis à combattre à interlocuteurs crédibles

Dimanche après-midi, sur Twitter, circulait une photo d’une rue de Kaboul. Dessus, on voyait un homme recouvrir de peinture blanche des affiches de femmes en robe de mariée, les épaules découvertes. Aux portes de la cité, les talibans attendaient leur heure, vingt ans après l’intervention américaine en Afghanistan et quelques semaines seulement depuis leur départ. Le pouvoir n’est plus qu’à portée de main.

Les talibans ont gouverné l’Afghanistan de 1996 à 2001, quand ils ont été renversés par les forces américaines. Pendant ces cinq années, ils ont fait régner une lecture ultra-stricte de la sharia. Interdiction de la télévision, de la musique, etc. Pour les femmes, interdiction de sortie sans un homme, obligation du port de la burqa, interdiction pour les petites filles d’aller à l’école. Lapidation, pendaison, coupe des mains des voleurs, les châtiments corporels étaient légions.